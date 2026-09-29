Петербургское УФАС не нашло рекламы в анонсах концертов Канье Уэста

Петербургское управление ФАС отказалось возбуждать дело по жалобе покупательницы билетов на концерты Канье Уэста, которые анонсировала «Газпром Арена». Ведомство сочло публикации стадиона информационными материалами, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявительницу.

Жалоба поступила в УФАС 2 сентября. Поводом стали анонсы выступлений рэпера 10 и 11 октября на сайте и в соцсетях стадиона. Публикации содержали ссылку на продажу билетов, а в Telegram-канале арены также проводился их розыгрыш. При этом 24 августа площадка заявила, что не заключала договор аренды с организатором концертов Say Agency.

Покупатели считают, что публикации стадиона создавали впечатление об официальном подтверждении выступлений. Однако УФАС не усмотрело оснований для возбуждения дела, отнеся материалы к справочно-информационным.

Заявительница обжаловала решение в ФАС России и подготовила обращение в прокуратуру Петербурга. Она просит проверить, можно ли считать анонсы и розыгрыш билетов рекламой.

О том, почему проведение концертов Канье Уэста в Петербурге оказалось под вопросом, — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург выпал из тура».

Карина Дроздецкая