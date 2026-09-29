В Чайковском подешевело здание дома спорта

Выставленное на продажу здание дома спорта «Золотой шар», расположенное в Чайковском, подешевело до 77,116 млн руб. Соответствующее объявление размещено на портале Avito.

В состав лота входит трехэтажное кирпичное здание, земельный участок и полный комплект движимого имущества (более 200 единиц) – мебель, техника и спортивный инвентарь, в частности оборудование для боулинга, борцовский ковер, стол-аэрохоккей и бильярдные столы. Судя по данным из открытых источников, в здании действует одноименный боулинг-центр.

Ранее продавец, структура «Газпрома», рассчитывал получить за объект 128,5 млн руб., позднее цена была снижена до 89,9 млн руб.