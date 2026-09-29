Продажи мебели и предметов интерьера на Кубани выросли на 6%

За январь—август 2026 года продажи мебели и предметов интерьера в Краснодарском крае выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито».

Согласно данным аналитиков, сильнее всего в цене прибавили подставки и тумбы — их продажи выросли на 29%. Также заметно выросли продажи текстиля и ковров (+15%), предметов интерьера и искусства (+8%) и освещения (+5%). Внутри этих направлений особенно выделяются отдельные товары: подставки и полки прибавили 48%, картины, постеры и рамки — 45%, настольное и напольное освещение — 43%. Продажи тумб выросли на 26%, пуфов и банкеток — на 16%, табуреток — на 8%, столов и рабочих зон — на 6%. Продажи спальных гарнитуров остались на уровне прошлого года.

Цены на часть категорий за год снизились: шкафы подешевели на 5%, тумбы — на 9%, подставки и полки — на 10%, а средняя стоимость диванов не изменилась. Подставки и полки в среднем стоят около 1,8 тыс. руб., настольное и напольное освещение — 2 тыс. руб., пуфы и банкетки — 3,8 тыс. руб., столы и рабочие зоны — 4,5 тыс. руб., тумбы — 5 тыс. руб. Шкафы обходятся в среднем в 10 тыс. руб., кровати — в 13 тыс. руб., диваны — в 20 тыс. руб.

Отмечается, что все больше покупателей в регионе обращаются к ресейлу. Там подставки и полки стоят в среднем 1,5 тыс. руб., картины, постеры и рамки — 2 тыс. руб., освещение — 1,6 тыс. руб., пуфы и банкетки — 2,5 тыс. руб., столы и рабочие зоны — 2,7 тыс. руб. Шкафы на ресейле обойдутся примерно в 5,5 тыс. руб., кровати — в 6,5 тыс. руб., диваны — в 8 тыс. руб. В среднем такие товары дешевле новых на 35–40%.

Сейчас на «Авито» в Краснодаре представлено почти 170 тыс. объявлений о продаже мебели и предметов интерьера, а по всему Краснодарскому краю — более 450 тыс.

Алина Зорина