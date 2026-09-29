Жительницу Кургана будут судить за хранение жидкостей для вейпов без акциза

Следственное управление УМВД России по Курганской области окончило расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы регионального центра. Ее обвиняют в хранении для сбыта жидкостей для электронных сигарет без маркировки (ч. 6 ст 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

По версии следствия, горожанка арендовала помещения в Кургане и рабочем поселке Каргаполье, где разместила торговые точки для реализации жидкостей для вейпов. Она наняла трех человек в качестве продавцов, не заключая с ними трудовых договоров и не посвящая в преступный умысел. Местная жительница купила около 580 жидкостей н 1 млн руб. и доставила их в свои магазины. В ноябре 2025 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области задержали горожанку и изъяли немаркированную продукцию.

Виталина Ярховска