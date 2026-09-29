В Таганроге снизили давление холодной воды для ремонта на техническом водоводе
В Таганроге сегодня утром, 29 сентября, приступили к плановому ремонту на Донском техническом водоводе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Работы проведут на территории Неклиновского района, а завершить их планируют до 23:00 30 сентября. В круглосуточном ремонте задействованы 12 специалистов и пять единиц спецтехники.
На время работ вода на городские очистные сооружения поступает ограниченно — через резервный трубопровод диаметром 800 мм, трубопровод Д600 мм Миусского водовода и артезианские скважины. Из-за этого в Таганроге временно снизится давление и уменьшится объем подачи холодной воды.
Для жителей и социальных объектов организовали, как отмечается в сообщении главы, подвоз технической воды автоцистернами.