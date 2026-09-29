В Петербурге и Ленобласти запустили проход к электричкам по NFC

Пассажиры пригородных поездов в Петербурге и Ленинградской области с 28 сентября могут проходить через турникеты с помощью NFC. Функция доступна для билетов, купленных в приложении «РЖД Пассажирам», сообщили в официальном новостном Telegram-канале РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технология работает как при входе на станцию, так и при выходе после поездки

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Технология работает как при входе на станцию, так и при выходе после поездки

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Для прохода необходимо открыть билет в приложении, нажать кнопку «Проход по NFC» и поднести смартфон к валидатору турникета. Технология работает как при входе на станцию, так и при выходе после поездки. Поддерживающие NFC турникеты отмечены специальными наклейками.

Воспользоваться функцией могут владельцы смартфонов на Android с NFC и приложением «РЖД Пассажирам» версии 58 или выше. Сейчас обновление доступно в RuStore, позднее оно появится в других магазинах приложений.

Ранее проход по NFC действовал на маршрутах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний. С подключением Северо-Западной пригородной пассажирской компании технология стала доступна у трех крупнейших пригородных перевозчиков, на которых приходится 68% пассажиропотока.

Карина Дроздецкая