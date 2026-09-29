Краснодарский край стал лидером по бронированию загородных домов осенью

Краснодарский край этой осенью стал одним из наиболее востребованных направлений для аренды загородных домов. Регион лидирует по числу бронирований среди российских направлений, сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

В целом спрос на аренду загородных домов в России осенью 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают аналитики сервиса, россияне чаще выбирают дома за городом для отдыха с близкими и перезагрузки вдали от городской суеты. Как правило, жилье арендуют пары и семьи с детьми примерно на три дня.

Наибольшим спросом пользуются компактные дома с современным ремонтом и необходимой техникой. Среди наиболее востребованных удобств — Wi-Fi, баня и банный чан.

Наталья Белоштейн