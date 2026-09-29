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Поезд Тында—Кисловодск полиция задержала в Петухово более чем на пять часов

Пассажирский поезд №97 Тында—Кисловодск задержался на 5 часов 42 минуты на станции Петухово в Курганской области. Причиной стали оперативные мероприятия правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Мероприятия на станции начались в 00:18 по местному времени 29 сентября (22:18 мск 28 сентября). На время задержки пассажиров разместили в здании вокзала и обеспечили водой.

Сейчас поезд продолжил движение по маршруту. На станции Курган пассажирам организуют питание. ЮУЖД принимает меры, чтобы сократить отставание состава от расписания.

Наталья Белоштейн

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