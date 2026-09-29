Челябинский «Трактор» обыграл на выезде московское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в Москве встречался с местным «Динамо».

Хозяева открыли счет в первом периоде — на 18-й минуте отличился Максим Летунов. Но «Трактор» смог переломить исход игры в свою пользу. Сначала в третьем периоде свою четвертую шайбу в сезоне забросил канадский новичок челябинского клуба Нейтан Легаре. А в дополнительное время удачный бросок по воротам «Динамо» удался Михаилу Рольгизеру. 2:1 — победа «Трактора».

Следующий матч челябинский клуб проведет в среду, 30 сентября. Соперником «Трактора» станет московский «Спартак».

Дмитрий Моргулес