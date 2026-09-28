ХК «Сочи» проиграл «Шанхайским Драконам»

Хоккейный клуб «Сочи» в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Шанхайских Драконов» в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Всего 34 секунды потребовалось китайскому клубу, чтобы открыть счет в этом противостоянии благодаря канадскому нападающему Райли Саттеру. На 12-й минуте «драконы» удвоили преимущество усилиями Никиты Александрова. В концовке первой двадцатиминутки «леопарды» остались втроем против пятерых соперников, получив два удаления подряд. Несмотря на меньшинство, южане смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Незадолго до конца второго периода после точного броска Даниила Малоросиянова хозяева забили третью шайбу сочинцам. В третьем отрезке защитник гостей Виктор Балдаев забил гол престижа. Вскоре Райли Саттер установил финальный результат. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:4.

После девяти матчей южане занимают 11-е место в Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Андрея Миронова сыграют 30 сентября на своем льду против уфимского «Салавата Юлаева».

Евгений Леонтьев