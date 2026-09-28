В аэропорту Сочи введены ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, все силы и средства работают на защиту города. На этом фоне для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи, сообщили глава города Андрей Прошунин и пресс-служба аэропорта.

Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений, авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях. Жителей и гостей города просят укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим: не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места тем, кому сложнее стоять. Актуальную информацию о рейсе можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также слушая аудиообъявления.

UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 21:48 мск.

Алина Зорина