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Главные новости за 28 сентября. Кавказ

Президент России Владимир Путин утвердил депутата Думы Пятигорска Андрея Фадюхина атаманом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Указ от 28 сентября вступает в силу со дня подписания. Фадюхин был избран атаманом 6 июня на XXXII отчетно-выборном Большом круге ЦКВ в подмосковном Наро-Фоминске. До этого он занимал должность заместителя атамана Всероссийского казачьего общества. В Думу Пятигорска Фадюхин был избран в сентябре 2025 года в составе списка «Единой России» по единому избирательному округу. Он вошел в состав городского комитета по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию.

Строительство первой очереди акватермального комплекса «Термолэнд — парк Ставрополь» планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем канале в Max. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, к земельному участку под строительство проводят коммуникации. Ранее администрация Ставрополя сообщала, что в 2026 году начнется реализация инвестпроекта «Семейный городской курорт “Термолэнд — парк Ставрополь”». Объем инвестиций оценивается в 5,6 млрд руб., завершить весь проект планируется в 2035 году.

Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора Карачаево-Черкесской Республики об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя председателя правительства республики, приобретенного на неподтвержденные доходы. Соответствующее решение оставила в силе судебная коллегия Верховного суда КЧР, отклонив апелляционную жалобу.

За январь—август 2026 года в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков Ставропольского края поступило 240,561 млрд рублей — на 25,764 млрд рублей, или 12%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В консолидированный бюджет РФ поступило 162,751 млрд рублей против 143,459 млрд рублей годом ранее. Рост составил 19,292 млрд рублей, или 13%. В федеральный бюджет перечислено 60,403 млрд рублей против 44,093 млрд рублей годом ранее — на 16,310 млрд рублей, или 37%, больше.

Подачу воды более чем 10 тыс. абонентов Кисловодска и его пригородов ограничат 1 октября из-за ремонтных работ на Эшкаконском гидроузле в Карачаево-Черкесии. Ограничение начнется в 8:00 1 октября. Завершить ремонт, заполнить резервуары чистой водой и восстановить необходимое давление в городской сети планируется к 23:50 2 октября. Таким образом, работы и восстановление системы займут около 40 часов.

Размер средней номинальной начисленной заработной платы в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-июне 2026 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 59,8 тыс. руб., следует из материалов Северо-Кавказстата. Рост номинальной зарплаты зафиксирован во всех субъектах федерального округа, самые высокие показатели — в Дагестане (на 13,3%) и Северной Осетии (на 13,2%).

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