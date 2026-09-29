Более 80 улиц Краснодара останутся без света 29 сентября

Завтра, 29 сентября, более 80 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 08:00 до 17:00 подача электричества будет ограничена на улицах: Бульварное кольцо, 70 лет Октября, Думенко, Степная, Тургенева, Фестивальная.

С 09:00 до 17:00 без света останутся: 1-й проезд Айвазовского, 1-й проезд Болотникова, 1-й проезд Пионерский, 2-й проезд Айвазовского, 2-й проезд Болотникова, Воронежский бугор, Воронежский проезд, Карасуно-Набережная, Кировский переулок, Пионерский проезд, Почтовый переулок, 1 Мая, 1-я Гвардейская, Айвазовского, Архитекторов, Бершанской, Благодатная, Болотникова, Бургасская, Власова, Воронежская, Герцена, Гоголя, Дзержинского, Дозорная, Запорожская, Земляничная, Изобильная, Индустриальная, Инициативная, Карасунская, Керченская, Кирова, Ключевая, Коммунаров, Красная, Красноармейская, Красных Партизан, Криничная, Кубанская, Лесопарковая, Листопадная, Мачуги, Народная, Новостроек, Ореховая, Пионерская, Почтовая, Предчистая, Пригородная, Пушкина, Рассветная, Родниковская, Российская, Рылеева, Садовая, Селезнева, Семеновская, Средняя, Ставропольская, бульвар Строителей, Суворова, Таманская, Тенистая, Трамвайная, Трамвайный проезд, Троицкая, Тружеников, Уральская, Фадеева, Цветочная, Чапаева, Ярославская, Ясенская.

Также в зону отключения попадут поселок Северный, НСТ «Лесник» (ул. Ореховая, 145), садоводческое товарищество «Животновод», а также участки Пригородная—Российская, Бургасская—Айвазовского, Дзержинского—Пригородная, Красноармейская—Чапаева, Ставропольская—Старокубанская, Суворова—Гоголя.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина