Восточный обход Астрахани готов на 45%

Техническая готовность Восточного обхода Астрахани достигла 45%. Полностью сдать трассу планируется в конце 2027 года, сообщила пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Магистраль протяженностью более 7,5 км снизит нагрузку на дороги областного центра. Проект включает круговую развязку в селе Яксатово и мост через реку Царев — это обеспечит выезд с трассы Астрахань — Камызяк на Фунтовское шоссе и в сторону села Началово.

Земляное полотно уже обустроено, уложен нижний слой асфальта на площади свыше 150 тыс. кв. м, смонтированы шесть водопропускных труб, установлены 39 опор освещения. Формируется основание на съездах развязки, прокладываются тротуары и водоотвод.

Движение по мосту через реку Царев закрыто с 25 сентября по 25 ноября 2026 года из-за работ.

Нина Шевченко