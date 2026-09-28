Главные новости за 28 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Бывший начальник воронежской ГАИ Евгений Шаталов переходит на работу в правительство региона. Дата вступления господина Шаталова в должность пока не известна. Воронежским минлесхозом с начала 2022 года руководил Вячеслав Оробинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежская область вошла в трехлетний эксперимент с роботами-доставщиками. Правительство РФ утвердило соответствующее постановление о запуске специального правового режима по использованию автономных роботов-роверов для доставки грузов.

Экс-главу белгородского Головчино осудили за мошенничество с выплатами за авто. Осужденному назначили 2,5 года принудительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о Константине Анпилове.

Администрация Липецка отказала местному обкому КПРФ в проведении митинга 10 октября о несогласии партии с итогами выборов из-за ранее поданного уведомления о другом мероприятии. После этого партия подала еще два уведомления о проведении аналогичных мероприятий в разных местах и в разное время.

Курская область по итогам 2025 года стала первой в рейтинге регионов Черноземья по доле организаций, пострадавших от киберугроз. О фактах несанкционированного проникновения в корпоративные сети, атаках хакеров или заражении вредоносным ПО заявили 18,9% местных компаний.

Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы от КПРФ. Он отметил поддержку партии в регионе и поблагодарил всех голосовавших за нее. На прошедших выборах в Госдуму Андрей Клычков возглавлял региональный список КПРФ.

В Тамбовской области заявили о нехватке генераторов для обеспечения населения теплом на случай ЧС при возможных атаках со стороны ВСУ. Власти отметили, что особенно ощущается недостаток дизельных генераторов.

Егор Якимов