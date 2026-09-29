MEGUSTRO, «Российский промышленник» и премия «Философия бизнеса» от «Ъ Северо-Запад»

Технологическое лидерство России, промышленный туризм, эволюция профессии шеф-повара, «входной билет» в недвижимость, леди в бизнесе, финансовые инструменты для потребителя при покупке недвижимости — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль MEGUSTRO

Фото: Ludmila Lucy Фестиваль MEGUSTRO

Фото: Ludmila Lucy

С 6 по 8 октября Санкт-Петербург в десятый раз станет центром притяжения сегмента HoReCa (отели, рестораны, кафе и кейтеринг): юбилейный фестиваль MEGUSTRO пройдет в пространстве «DAA Дизайн Дистрикт», чтобы задать новые стандарты отрасли на предстоящий сезон. Вход на фестиваль традиционно свободный по предварительной регистрации на официальном сайте.

Деловая программа разделена на три потока. Manage Me — системное управление без «воды»: финансовые модели, устойчивый бизнес в турбулентности. Это территория для тех, кто принимает решения. Здесь не говорят «надо быть гибкими» — здесь показывают, как именно перестраивать бизнес. У каждого выступления — четкий фокус, цифры, опыт: практика, которой можно воспользоваться завтра. Спикеры: Владимир Шамановский, Артем Дудин, Владимир Перельман, Дмитрий Левицкий, Елена Победоносцева.

Второй поток — Trend Me: формирование и верификация рыночных трендов. На сцене — визионеры, технологи, бизнес-лидеры. Эксперты: Генрих Карпин, Ирина Авруцкая, Борис Зарьков. В этом году привлекаются эксперты из смежных отраслей. Среди них — Седа Каспарова, Дмитрий Бескромный, Алексей Парфун, Денис Кутергин.

Третий поток Chef Me — эволюция профессии: шеф не просто повар, шеф лидер, визионер и двигатель бизнеса. Это территория, где шеф-повара говорят не только о рецептах, но и о людях, о выборе, об ответственности и силе идей. Здесь будут говорить про путь от кухни к управлению, от ремесла к влиянию. На сцене — шефы, которые прошли путь от плиты до собственных проектов. Участники: Дмитрий Блинов, Евгений Решетников, Стас Песоцкий, Владимир Чистяков и другие.

Главное шоу — Chef Challenge: баттлы кулинаров в реальном времени. География расширяется: Россия, Корея, Сингапур, Италия, Турция. Также SUSHI CUP определит лучшего суши-мастера, а OMNIVORUS поддержит молодые таланты.

14 октября в рамках конкурса рынка недвижимости «Доверие потребителя» проводится бизнес-завтрак «Финансовые инструменты для потребителя при покупке недвижимости». Эксперты рассмотрят ситуацию на рынке: динамику цен и платежеспособного спроса и то, как изменился «входной билет» в недвижимость в 2026 году. Состоится разговор об ипотеке в 2026 году: семейная и IT-ипотека — что осталось от госпрограмм? Комбинированные продукты (рыночная плюс льготная ставка). Программы рефинансирования: когда они станут актуальны?

Среди тем, предлагаемых для обсуждения,— инструменты девелоперов: жизнь без ипотеки и эволюция рассрочек, «длинные» рассрочки до и после ввода дома в эксплуатацию; траншевая ипотека и субсидирование ставки застройщиком — экономика для клиента; индивидуальные финансовые графики; аренда с последующим выкупом (rent-to-buy) как способ «переждать» высокую ставку.

Также планируется разговор на тему трейд-ин и вторичного рынка как ресурса: «старое на новое» — как работает современный трейд-ин. Выкуп квартир агентством или реализация с бронированием новостройки. Сложные цепочки обмена. Наконец — безопасность расчетов. Эксперты обсудят использование эскроу-счетов на вторичном рынке и в ИЖС, налоговую оптимизацию при смене активов, лизинг и страхование. Вход на мероприятие по индивидуальным приглашениям.

С 15 по 17 октября в Санкт-Петербурге пройдет второй федеральный форум «АПАРТЫ-2026», посвященный рынку сервисных апарт-отелей и доходной недвижимости. Ожидается, что мероприятие объединит 300–400 участников: собственников и топ-менеджеров девелоперских компаний, отельеров, представителей управляющих компаний, инвесторов и владельцев объектов.

Одной из центральных тем форума станет развитие апарт-продукта в условиях меняющегося рынка. Участники обсудят, какие модели сегодня используют девелоперы и управляющие компании, как меняются ожидания инвесторов и гостей и какие решения необходимо закладывать в проект еще на стадии разработки концепции.

В деловую программу также войдут вопросы финансового моделирования, продаж, управления и государственного регулирования отрасли. Эксперты рассмотрят развитие региональных рынков и практические подходы к созданию и эксплуатации сервисных апарт-отелей.

Помимо конференционной программы, форум предусматривает отраслевые бизнес-завтраки, мастермайнд для собственников и топ-менеджеров, профессиональный нетворкинг и Property Tour по действующим объектам Санкт-Петербурга.

22 октября «Ъ Северо-Запад» проводит встречу «Женщины в бизнесе: мероприятие для бизнес-леди».

Женщины-лидеры в России — это сочетание высокого эмоционального интеллекта с экспертностью, гибкий подход к решению бизнес-задач и пример реализации личного потенциала. И это опыт, который будет приумножаться и передаваться новым поколениям, ведь наставничество сейчас особый тренд, в основе которого лежат реальные истории и личные стратегии роста. В России становится все привычнее наблюдать женщин на руководящих постах — и в коммерческом, и государственном секторах. Эта положительная динамика складывается из большого количества факторов: высокие показатели развития бизнеса, многозадачность, компетентность, гибкий подход к управлению и решению вопросов, эффективная коммуникация.

Женщины укрепляют свои позиции в корпоративном бизнесе, становятся успешными предпринимателями и инвесторами. Стремительно изменились условия жизни, и вместе с ними у женщин появились новые возможности сочетать и соединять различные роли в семье и бизнесе, выбирать свой собственный стиль управления исходя из hard & soft skills.

На этом мероприятии не будут говорить про давно надоевших «коней на скаку и горящие избы», вместо этого женщины соберутся в приятной компании единомышленниц, обсудят истории успеха, поговорят, обменяются опытом, зарядом позитива и хорошего настроения в теплой и деловой атмосфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный форум-выставка «Российский промышленник»

Фото: «Российский промышленник» Международный форум-выставка «Российский промышленник»

Фото: «Российский промышленник»

С 22 по 24 октября Санкт-Петербург соберет лидеров отечественной промышленности на 30-м юбилейном Международном форуме-выставке «Российский промышленник». Мероприятие пройдет в КВЦ «Экспофорум» и в очередной раз станет одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения приоритетов развития национальной промышленности, демонстрации прорывных разработок и оборудования, определения векторов роста в стратегически значимых отраслях промышленного комплекса.

Девиз форума-выставки в 2026 году — «Объединяя лидеров во благо России». Соорганизаторами являются Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга, оператор — компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

В программе запланировано 150 мероприятий: деловые сессии, конференции, круглые столы, презентации. Впервые на площадке состоится объединенное заседание форума-выставки «Российский промышленник» и Координационного совета по промышленности Минпромторга России на тему «Координаты-2030».

Экспозиция форума-выставки развернется на территории площадью 11 тыс. кв. м и продемонстрирует промышленный потенциал и достижения ведущих предприятий страны. На площадке ожидается 14 тыс. гостей из 20 стран мира и 60 регионов России. ИД «Коммерсантъ» — стратегический информационный партнер форума-выставки.

29 октября «Ъ Северо-Запад» проведет церемонию награждения первой премии «Философия бизнеса». Что движет предпринимателями помимо денег? За успешным предприятием стоит не только проработанный бизнес-план, но и философия — миссия, во имя которой создатели вкладывают финансы, время и душу, идут на риск и совершают невозможное.

В рамках первой премии «Философия бизнеса» «Ъ Северо-Запад» отметит компании, для которых развитие бизнеса неотделимо от развития родного региона, человекоцентричность — органичный элемент стратегии, а инновации — способ сделать жизнь более комфортной, безопасной и насыщенной. «Эта премия создана для того, чтобы показать, как бизнес может влиять на ощущение счастья — личного и всеобщего — через гуманизм, искренность, творчество и созидание»,— говорят ее организаторы.

В номинациях премии зашифрованы четырнадцать смыслов, в которых встречаются бизнес и человек. «Индекс счастья»: бренд, продукт и сервис — источник положительных эмоций для аудитории. «Технологии во благо человека»: инновация, делающая жизнь в Петербурге комфортнее и безопаснее. «Философия гостеприимства»: бренд, проект, персона — новый «золотой стандарт» индустрии. «Человеческий капитал»: компания, где инвестиции в сотрудников — часть стратегии развития. «Архитектура будущего»: проект, меняющий ландшафт Петербурга в диалоге истории и современности. «Современный визионер»: предприниматель — эталон лидерства в современных реалиях. «Другое дело»: предприниматель, успешно реализовавший себя в двух сферах бизнеса. «Синергия двух интеллектов»: бренд, где органично сочетаются человеческий и цифровой разум. «Развитие территорий»: компания, для которой развитие региона — элемент философии бренда. «Эстетика жизни»: бренд, привносящий в жизнь петербуржцев эстетику и красоту. «Высокий сервис»: бренд, компания или проект, где сервис возведен в ранг искусства. «Гармония как смысл»: проект, помогающий обрести физическую форму и душевное равновесие. «Вкус жизни»: проект, раскрывающий новые грани искусства жить. «Создатели смыслов»: пиар-компания, трансформирующая восприятие индустрии.

В этот же день, 29 октября, в рамках конкурса рынка недвижимости «Доверие потребителя» состоится бизнес-завтрак на тему «Загород и пригороды. Современные тренды и новые форматы жизни». Вход на мероприятие по индивидуальным приглашениям.

Подготовила Светлана Куликова