Более 3 тыс. студентов зачислили на программы «Профессионалитета» на Ставрополье

Более 3 тыс. человек зачислили на первый курс образовательных программ «Профессионалитета» в Ставропольском крае в 2026/27 учебном году. Об этом сообщила «Интерфаксу» министр образования края Мария Смагина.

Всего по программам проекта в регионе обучаются более 6 тыс. человек. На Ставрополье реализуются 47 программ среднего профессионального образования в рамках регионального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

В регионе действуют кластеры по четырем направлениям — сельскому хозяйству, химической, транспортной и строительной отраслям. По словам госпожи Смагиной, все участники проекта трудоустраиваются, причем большая часть — на предприятия, входящие в состав кластеров.

Студенты, организующие и проводящие мероприятия «Профессионалитета», становятся амбассадорами проекта и получают стипендии правительства РФ и губернатора Ставропольского края.

Валерий Климов