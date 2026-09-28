В Шпаковском районе Ставрополья ввели карантин из-за опасного заболевания животных

В Шпаковском районе Ставропольского края установили карантин после выявления бруцеллеза у мелкого рогатого скота на частном подворье в селе Татарка. Ограничения действуют на территории района до их отмены, следует из приказа управления ветеринарии края от 28 сентября 2026 года.

Очаг заболевания установлен на подворье в селе Татарка на улице Подлесной, 13/1. Основанием для введения ограничений стали результаты лабораторного исследования от 28 сентября №1Р.26.5962, подтвердившего наличие бруцеллеза у мелкого рогатого скота. Территория вокруг очага радиусом 3 км определена как неблагополучный пункт.

В самом очаге запрещены перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, их выпас, вывоз молока без предусмотренной ветеринарными правилами обработки, а также вывоз кормов и инвентаря, имевших контакт с больными животными. Также запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением случаев их вывоза на убой, предусмотрены ограничения на использование больных животных и полученного от них приплода для разведения.

План ликвидации очага предусматривает поголовный клинический осмотр животных и изоляцию тех, у кого выявлены признаки заболевания, дезинфекцию помещений и транспорта, отбор проб крови для серологических исследований. Животных с положительными или сомнительными результатами предписано изолированно содержать и направлять на убой. Здоровых восприимчивых животных предусмотрено вакцинировать против бруцеллеза.

Отдельные требования установлены к молоку и продукции животного происхождения. В частности, молоко от больных животных после обеззараживания должно утилизироваться, а продукция от убоя подлежит термической обработке; также предусмотрена обработка шкур, шерсти и пуха.

В трехкилометровой зоне вокруг очага запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных. Также запрещено сведение животных из разных стад и отар на одном пастбище или водопое.

Отдельным приказом от 28 сентября утвержден план мероприятий по ликвидации очага; большинство предусмотренных им ограничений начинает действовать с этой даты и сохраняется до отмены карантинных мер.

Валерий Климов