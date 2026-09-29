Кадастровая стоимость недвижимости Ростовской области превысила 20,9 трлн рублей

Суммарная кадастровая стоимость всех объектов недвижимости в Ростовской области с начала 2026 года выросла на 450 млрд руб. и на 1 августа составила 20,95 трлн руб. Об этом говорится в отчете регионального министерства имущественных отношений об итогах первого полугодия.

С начала года в налоговый оборот вовлечено 15 тыс. ранее учтенных объектов — недвижимости, сведения о которой попали в реестр из старых баз, часто без данных о владельцах. Кроме того, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о характеристиках и правообладателях более 600 тыс. объектов. Правительство области также заключило соглашение с «Роскадастром» о вовлечении недвижимости в экономический оборот.

В региональном плане по выявлению владельцев ранее учтенных объектов значится 2,19 млн единиц, к 1 июля работа завершена по 1,92 млн. Из них 1,57 млн сняты с кадастрового учета: это дубли, некапитальные постройки, а также объекты, которые не удалось идентифицировать или которых больше не существует. Еще по 91,3 тыс. объектов в ЕГРН внесены данные о выявленных владельцах или зарегистрированы права.

Параллельно в области завершён расчет новой кадастровой стоимости почти 1,87 млн земельных участков. По данным минимущества, проект отчета об итогах оценки в настоящее время проходит проверку в центральном аппарате Росреестра.

Мария Хоперская