В Ростовской области с 1 октября открывается сезон охоты на бобра и выдру. Сезон продлится до 28 февраля 2026 года, сообщили в региональном минприроды.

Как уточнили в ведомстве, охота на этих пушных животных будет разрешена на всей территории области в установленные сроки. Охотникам необходимо иметь при себе полный пакет документов: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также путевку и разрешение на добычу охотничьих ресурсов — если это требуется по условиям конкретного угодья.

С этой же даты, 1 октября, в регионе открывается сезон охоты на благородного и пятнистого оленей, а также европейскую косулю. Примечательно, что в этом году разрешена добыча всех половозрастных групп этих видов — ранее отстрелу подлежали только взрослые самцы. Снятие ограничения по половому признаку в ведомстве объясняют необходимостью сохранения и воспроизводства популяции животных в регионе.

Мария Хоперская