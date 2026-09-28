В Ростове выявили пятерых нарушивших режим пребывания иностранок

Полиция Ростова-на-Дону выявила пятерых гражданок одной из стран Латинской Америки, незаконно находившихся в России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Проверка проводилась в одном из жилых районов города в рамках рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства. Установлено, что иностранки не имели трудоустройства в России.

В отношении них составлены материалы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ) и приняты решения о принудительном выдворении из страны.

Кроме того, нарушения по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ (предоставление жилого помещения иностранным гражданам с нарушением режима пребывания) выявлены в действиях принимающей стороны. По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ.

Валерий Климов