В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

При включении сирен и сигнала «Внимание всем» тем, кто находится дома, рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете, кладовой. На улице следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания или в подземный переход.

Использовать автомобиль в качестве укрытия запрещено, также не стоит прятаться под стенами многоквартирных домов. Сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной. До этого момента жителей просят сохранять спокойствие.

UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 19:15 мск.

Алина Зорина