Главные новости за 28 сентября. Сочи

В аэропорту Сочи задержаны 37 рейсов. Ограничения на полеты отменены около 15:20 мск. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани. Временные ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

В Сириусе участников форума «Микроэлектроника» эвакуировали с пленарной сессии в укрытия. Об этом сообщает ТАСС. Причины эвакуации не назывались.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» перенес ежегодное заседание из Сочи в Московскую область. Причиной стали логистические вопросы, связанные с большим числом участников мероприятия. Об этом заявил председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий, пишет ТАСС. По словам Андрея Быстрицкого, Подмосковье выбрали из-за того, что большинству участников сейчас удобнее добираться до Москвы.

Сочи вошел в десятку российских городов, где сдача комнаты в аренду приносит одну из самых низких доходностей. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир», средняя доходность такой недвижимости в городе составляет 6% годовых, а срок окупаемости — 16,5 года.

Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), и причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, вечером 4 апреля 2026 года обвиняемая, выступая в качестве гида-проводника туристической группы, организовала пеший маршрут в пещеру «Пасть Дракона» в Адлерском районе Сочи.