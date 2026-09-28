Главные новости за 28 сентября. Новороссийск

Администрация Анапы объявила конкурс на реконструкцию канализационных очистных сооружений на ул. Народной. Начальная цена контракта составляет почти 13 млрд руб., следует из документации госзакупки. После реконструкции мощность очистных планируется увеличить с 78 тыс. до 114 тыс. куб. м стоков в сутки — примерно на 46%.

Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 10 российских физических лиц и 17 организаций, в том числе два лагеря Анапы и Геленджика. В санкционный список вошли детский курорт «Вита» в Анапе и детский оздоровительный комплекс «Сигнал» в Геленджике, а также ряд других организаций. Среди физических лиц — глава Татарстана Рустам Минниханов и заместитель мэра Ялты Ренард Кутковский и другие.

Вечером 26 сентября в результате падения обломков БПЛА в районе лесного массива в хуторе Джанхот произошло возгорание. Пожар полностью ликвидировали в 11:35 27 сентября.

В Новороссийске с утра 28 сентября ограничили подачу воды в зоне №13 из-за отключения электроэнергии на насосной станции водоснабжения на улице Кутузовской, 108. Ограничение действует с 07:20. В зоне №13 проживают около 1,42 тыс. человек. На период ограничения подачи воды организуют ее подвоз по заявкам жителей.