Первое заседание думы Ставрополья восьмого созыва пройдет 1 октября

Первое заседание думы Ставропольского края восьмого созыва состоится 1 октября в 10:00 в зале заседаний краевого парламента.

Депутаты изберут председателя краевой думы и его заместителей, сформируют структуру парламента, изберут руководителей и заместителей председателей комитетов, а также депутатов в их состав.

Кроме того, на заседании сенатором РФ — представителем думы Ставропольского края — наделят соответствующими полномочиями.

В восьмой созыв вошли 50 депутатов, избранных по одномандатным округам и единому краевому избирательному округу по партийным спискам. Трансляция заседания будет доступна на официальном сайте краевой думы.

Валерий Климов