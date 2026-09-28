В Новороссийске суд запретил работу пансионата для престарелых в Мысхако

Приморский районный суд Новороссийска удовлетворил иск о запрете оказания услуг по круглосуточному уходу и содержанию престарелых граждан. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Речь идет о пансионате «Родная Кубань» в поселке Мысхако. В ходе проверки там выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие угрозу безопасности постояльцев.

Суд запретил использовать помещение для круглосуточного ухода и содержания престарелых до устранения нарушений. Еще до рассмотрения иска были приняты обеспечительные меры — оказание услуг приостановили из-за угрозы жизни и здоровью находившихся в пансионате граждан. Решение в законную силу не вступило.

Алина Зорина