Предприятие в Таганроге погасило задолженность по зарплате более 365 тысяч рублей

Прокуратура Таганрога провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из предприятий города. По данным надзорного ведомства, у работодателя образовалась задолженность по заработной плате перед восемью сотрудниками на общую сумму свыше 365 тыс. руб.

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратурой был принят комплекс мер реагирования. После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погашена.

Мария Хоперская