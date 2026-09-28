Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Предприятие в Таганроге погасило задолженность по зарплате более 365 тысяч рублей

Прокуратура Таганрога провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из предприятий города. По данным надзорного ведомства, у работодателя образовалась задолженность по заработной плате перед восемью сотрудниками на общую сумму свыше 365 тыс. руб.

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратурой был принят комплекс мер реагирования. После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погашена.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд