Главные новости к вечеру 28 сентября

Суд изменил основание увольнения бывшего пресс-секретаря МВД Вячеслава Степченко.

ОСК прокомментировала дело о коррупции экс-главы «Севмаша» Моногарова.

Канье Уэст может выступить в Москве в июле 2027 года.

Петербуржцы пожаловались на сбои домашнего интернета.

В Петербурге с 30 сентября начнут поэтапно подключать отопление.

Экс-глава петербургского избиркома Пучнин стал сенатором от Тамбовской области.

Горизбирком передал вакантные мандаты кандидатов в Заксобрание.

Экс-глава Красносельского района Петербурга Фадеенко числится пропавшим без вести.

Строительство новой сцены Малого драматического театра подорожало на 7,6 млрд.

Петербургская компания экс-футболистов вложит $1,5 млрд в проект в Душанбе.

Шесть погранпереходов под Калининградом временно остановят движение.

Увезенную в религиозную общину девочку передали органам опеки Вологодской области.