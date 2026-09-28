Главные новости к вечеру 28 сентября
Суд изменил основание увольнения бывшего пресс-секретаря МВД Вячеслава Степченко.
ОСК прокомментировала дело о коррупции экс-главы «Севмаша» Моногарова.
Канье Уэст может выступить в Москве в июле 2027 года.
Петербуржцы пожаловались на сбои домашнего интернета.
В Петербурге с 30 сентября начнут поэтапно подключать отопление.
Экс-глава петербургского избиркома Пучнин стал сенатором от Тамбовской области.
Горизбирком передал вакантные мандаты кандидатов в Заксобрание.
Экс-глава Красносельского района Петербурга Фадеенко числится пропавшим без вести.
Строительство новой сцены Малого драматического театра подорожало на 7,6 млрд.
Петербургская компания экс-футболистов вложит $1,5 млрд в проект в Душанбе.
Шесть погранпереходов под Калининградом временно остановят движение.
Увезенную в религиозную общину девочку передали органам опеки Вологодской области.