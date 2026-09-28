В Махачкале провели поквартирный обход для договоров на ТО газового оборудования

В Махачкале в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов провели поквартирный обход с целью заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). Об этом сообщили в администрации города.

По итогам обхода техническое обслуживание проведено в 45 квартирах. Уведомления о необходимости заключения договора на ТО выданы владельцам 179 квартир. Кроме того, в четырёх квартирах выявлены нарушения — перепланировка кухни в спальную комнату, — по фактам которых незамедлительно выданы предписания об устранении.

Мария Хоперская