Строительство новой сцены Малого драматического театра подорожало на 7,6 млрд

Стоимость строительства новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице в Петербурге увеличили с 9,99 млрд до 17,6 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные реестра государственных контрактов.

Изменения внесли дополнительным соглашением от 21 сентября между ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и генподрядчиком ООО «Трансепт групп». Одним из оснований для корректировки условий контракта стало повышение ставки НДС с 1 января 2026 года. В новой стоимости 504,9 млн рублей учитывают НДС по ставке 20%, еще 17,1 млрд рублей — по ставке 22%.

Строительство новой сцены ведется более десяти лет. Проект предусматривает здание площадью свыше 20 тыс. кв. м с залом-трансформером на 675 мест, помещениями для хранения декораций и другими театральными пространствами. Часть исторических фасадов бывших казарм Семеновского полка на участке планируется сохранить.

Срок завершения работ неоднократно переносился. В августе 2026 года исполнение контракта продлили до 30 декабря 2030 года. В ноябре 2024 года срок был установлен до конца 2027 года. При этом стоимость исполненных подрядчиком обязательств сейчас составляет 649,6 млн рублей, а фактически оплачено 4,08 млрд рублей, пишет издание.

Карина Дроздецкая