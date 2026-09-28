Зампрокурора Псковской области Попова предложили назначить прокурором Бурятии

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление на назначение заместителя прокурора Псковской области Алексея Попова прокурором Бурятии. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Консультации по кандидатуре пройдут в верхней палате парламента 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре 2021 года господина Попова назначили заместителем прокурора Псковской области. На этой должности он работает до сих пор

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области В декабре 2021 года господина Попова назначили заместителем прокурора Псковской области. На этой должности он работает до сих пор

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Алексей Попов работает в органах прокуратуры с 1999 года. Он родился в 1975 году в селе Лопатино Пензенской области и окончил юридический факультет Пензенского государственного педагогического университета. До перехода в Псковскую область господин Попов занимал различные должности в прокуратуре Пензенской области, в том числе был прокурором Сердобского и Первомайского районов.

В декабре 2021 года господина Попова назначили заместителем прокурора Псковской области. На этой должности он работает до сих пор.

Помимо господина Попова, президент внес в Совет Федерации кандидатуры Валерия Козлова на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора, Алексея Полубоярова — прокурора Луганской Народной Республики и Михаила Шишкоедова — Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Консультации по всем четырем кандидатам назначены на 29 сентября.

Карина Дроздецкая