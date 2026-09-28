В Саратове в старинном доме на Яблочкова откроют ресторан

В Саратове инвестор планирует восстановить одноэтажный дом XIX века на ул. Яблочкова, 25. Инициативу обсудили на заседании Градозащитного совета при областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рендер из презентации Саратовской областной думы Фото: Рендер из презентации Саратовской областной думы

Председатель совета Владимир Лешуков напомнил, что возможности бюджета ограничены, поэтому приходится привлекать внебюджетное частное финансирование. «С социально ответственным бизнесом мы, как правило, подписываем меморандумы о намерениях, в которых согласовываем основные архитектурные решения по объектам, с которыми этот бизнес работает. На сегодняшний день подписано 11 меморандумов. Сейчас будем подписывать 12-й», — подчеркнул он.

Новый документ касается здания, которое не является объектом культурного наследия, но представляет для Саратова ценность, поскольку расположено на одной из главных исторических улиц.

У одноэтажного кирпичного дома появился новый собственник, готовый вкладываться в его сохранение, восстановление и перепрофилирование. Дополнительные этажи и мансарды не появятся, планируется воссоздать утраченные элементы. Собственник также обязался выполнить металлическую фальцевую кровлю, соответствующую аналогам конца XIX — начала XX века. Здание дополнят декоративными элементами, распространенными в дореволюционной саратовской архитектуре. Там планируется открыть ресторан, в котором обещают установить портрет ученого Павла Яблочкова и его изобретение — дуговую лампу, которая, вероятно, станет одним из элементов освещения.

Представитель инвестора Александр Ивашурин считает, что проект поддержит историческую застройку Саратова.

Татьяна Смирнова