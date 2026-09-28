С экс-главы липецкого застройщика взыскали 160 млн за обман дольщиков

Суд удовлетворил требования прокуратуры Октябрьского района Липецка о взыскании 160 млн руб. ущерба с руководителя нескольких компаний, заключавшего договоры долевого строительства по несуществующим проектным данным. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Андрее Шевелеве, экс-владельце ООО «Строительное управление 10 треста "Липецкстрой"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Данные средства были выплачены государственным фондом обманутым дольщикам в качестве компенсации за непостроенные квартиры. Действия руководителя квалифицировали как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и его привлекли к уголовной ответственности. Для защиты прав пострадавших покупателей ППК «Фонд развития территорий» перечислил им свыше 160 млн руб.

После этого прокурор подал иск, требуя возместить государству понесенные расходы. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и постановил взыскать указанную сумму с осужденного.

В апреле 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Октябрьский райсуд Липецка признал Андрея Шевелева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему три года колонии общего режима.

Как установил суд, бывший топ-менеджер знал об отсутствии разрешения на строительство дополнительной секции и увеличение этажности дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке. Тем не менее в 2013–2016 годах через контролируемое им ООО «Борсалино» он заключил более сотни договоров цессии в отношении несуществующих квартир с гражданами и юрлицами на общую сумму порядка 85,5 млн руб.

С апреля 2018 года по август 2019-го он заключил с этими же гражданами договоры цессии на 121 млн руб., по которым «Борсалино» уступило им права требования квартир у «Липецкстроя».

В ходе следствия у застройщика изъяли участок с недостроем и передали в Фонд развития территорий для завершения строительства. 258 человек получили выплаты от Фонда и министерства строительства и архитектуры Липецкой области на 731 млн руб. в сумме в качестве возмещения ущерба.

Потерпевшими по уголовному делу признали 107 физических лиц и четырех юридических. Его объем составил 81 том.

Уголовное дело в отношении соучастника Шевелева, скрывшегося от следствия, выделено в отдельное производство в связи с его розыском. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Сидельнике.

О приговоре тамбовскому застройщику за обман дольщиков — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов