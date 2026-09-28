Экс-глава петербургского избиркома Пучнин стал сенатором от Тамбовской области

Депутаты Тамбовской областной думы на первом заседании восьмого созыва наделили Алексея Пучнина полномочиями сенатора — представителя регионального парламента в Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Пучнин возглавлял избирательную комиссию Петербурга с 2012 по 2016 год

Фото: предоставлено Алексеем Пучниным Господин Пучнин возглавлял избирательную комиссию Петербурга с 2012 по 2016 год

Фото: предоставлено Алексеем Пучниным

Господин Пучнин возглавлял избирательную комиссию Петербурга с 2012 по 2016 год. В апреле 2016-го его освободили от должности председателя ГИК.

До работы в Петербурге господин Пучнин руководил избирательной комиссией Тамбовской области. В 2026 году был избран депутатом Тамбовской облдумы по партийному списку, однако после перехода в Совфед сложил мандат.

На заседании господин Пучнин назвал среди приоритетов демографию, здравоохранение, строительство, транспорт и поддержку участников специальной военной операции. В Совете Федерации он сменил бывшего губернатора Тамбовской области Александра Никитина.

Мария Одностеблец