Черноземье 28.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 29 сентября Австралийский доллар 59,2794 Английский фунт 111,8062 Белорусский рубль 27,8969 Гонконгский доллар* 10,7580 Дирхам ОАЭ 22,9837 Доллар США 84,4075 Евро 96,2499 Индийская рупия** 87,9537 Казахстанский тенге** 19,1019 Канадский доллар 59,6730 Китайский юань 12,5629 СДР 114,8010 Сингапурский доллар 66,0311 Турецкая лира* 17,2846 Украинская гривна* 18,8345 Шведская крона* 85,2524 Швейцарский франк 101,5612 Японская иена** 53,5071 *За 10. **За 100.