Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 29 сентября

Австралийский доллар 59,2794
Английский фунт 111,8062
Белорусский рубль 27,8969
Гонконгский доллар* 10,7580
Дирхам ОАЭ 22,9837
Доллар США 84,4075
Евро 96,2499
Индийская рупия** 87,9537
Казахстанский тенге** 19,1019
Канадский доллар 59,6730
Китайский юань 12,5629
СДР 114,8010
Сингапурский доллар 66,0311
Турецкая лира* 17,2846
Украинская гривна* 18,8345
Шведская крона* 85,2524
Швейцарский франк 101,5612
Японская иена** 53,5071

*За 10. **За 100.