На Дону в суд передали дело о подделке медзаключения для диплома речного капитана

Волго-Донская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, использовавшего поддельный медицинский документ для получения рабочего речного диплома. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года обвиняемый приобрел у другого лица поддельное заключение предварительного медицинского осмотра. Впоследствии он предоставил данный документ в ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» с целью получения диплома по должности «капитан».

Уголовное дело в отношении лица, продавшего поддельный документ, выделено в отдельное производство. В результате прокурорского вмешательства выданный диплом, признанный недействительным, аннулирован.

Материалы основного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская