В Геленджике вечером 28 сентября топливо есть на девяти АЗС

По состоянию на 17:00 мск 28 сентября в Геленджике топливо отпускают девять автозаправочных станций. Об этом сообщили в городской администрации.

АИ-95 в наличии на двух АЗС (включая заправку по топливным картам), АИ-92 — на трех, дизельное топливо — на всех девяти.

Ближайшие работающие АЗС: «Роснефть» на пр. Строительном (АИ-92, АИ-95 по топливным картам, ДТ) и на ул. Туристической (АИ-95, АИ-92, ДТ); «Лукойл» на ул. Островского, на кольце М-4 «Дон» и в с. Архипо-Осиповка (везде — ДТ); «Газпромнефть» на объездной М-4 «Дон» (АИ-92, ДТ), на ул. Ходенко и на Сухумском шоссе (ДТ); «Уфимнефть» на объездной М-4 «Дон» (ДТ).

Алина Зорина