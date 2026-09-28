В Дагестане завершили расследование дела о мошенничестве и вымогательстве 3 млн рублей

Следственный отдел по Советскому району Махачкалы СУ СКР по Республике Дагестан завершил расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. В зависимости от роли каждый из них обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2025 году фигуранты, действуя в составе организованной группы, обманным путём завладели автомобилем потерпевшего стоимостью 3 млн руб., после чего потребовали от него передать им 20 млн руб., сопровождая требования угрозами. Впоследствии требуемая сумма была снижена до 3 млн руб. В ходе реализации преступного плана один из обвиняемых, используя служебное положение, незаконно проник в жилище потерпевшей и оказывал на неё давление.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения и последующей передачи в суд. Ранее дело в отношении ещё одного участника организованной группы было выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская