В аэропорту Сочи планируют обслужить 165 рейсов до конца дня

По данным на 28 сентября, в аэропорту Сочи планируют обслужить суммарно 16 тыс. пассажиров и 165 рейсов — 84 на прилет и 81 на вылет. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

На данный момент обстановка в аэропорту спокойная, все операции выполняются в штатном режиме, скоплений пассажиров в терминале нет. По состоянию на 17:00 мск обслужено 46 рейсов на вылет и 56 рейсов на прилет — почти 14 тыс. пассажиров.

Граждан просят уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт, а также внимательно следить за обновлениями через аудиообъявления в терминале, на электронных табло и информационных экранах, а также на официальном сайте аэропорта Сочи.

Алина Зорина