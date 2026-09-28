В Алупке представили концепцию культурного кластера «Солнечный»

Инвесторами и авторами проекта выступают Сбер и курорт «Мрия»

Фото: ООО "Мрия"

Концепцию культурного кластера «Солнечный» представили в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Проект станет новым этапом комплексного развития Алупки — одного из ключевых историко-культурных центров Республики Крым. Инвесторами и авторами проекта выступают Сбер и курорт «Мрия». Сумма инвестиций пока не озвучена.

Кластер планируется разместить на территории бывшего санатория «Солнечный» рядом с Воронцовским парком. Площадь участка — около 1,5 га. На ней сохранились шесть дач рубежа XIX–XX веков, являющихся объектами культурного наследия. Их общая площадь составляет около 2,5 тыс. кв. м.

Фото: ООО "Мрия"

Исторические здания планируется отреставрировать и приспособить под новые функции. В их числе — творческие резиденции, мастерские, выставочные и общественные пространства. Концепция предусматривает работу не только с художниками, но и с архитекторами, дизайнерами и представителями современных творческих индустрий.

Помимо этого, на территории кластера появятся выставочный павильон площадью около 900 кв. м, амфитеатр под открытым небом на 700 человек, производственные мастерские и сад-музей. Более 65% территории планируется сохранить зеленой.

Сейчас проект находится на этапе разработки архитектурной концепции благоустройства территории, приспособления исторических дач и новых строений, а также формирования будущей культурной программы.

Фото: ООО "Мрия"

«Для нас важно, что развитие Алупки не ограничивается благоустройством отдельных территорий. Мы последовательно формируем целостную городскую среду, где историческое наследие получает новую жизнь, а культура становится одним из инструментов развития города»,— отметил директор департамента развития туристических дестинаций курорта Мрия Андрей Семикин.