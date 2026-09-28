Петербургская компания экс-футболистов вложит $1,5 млрд в проект в Душанбе

Петербургская компания «Алгоритм жизни» построит в центре Душанбе (Таджикистан) многофункциональный комплекс «Душанбе Интернешнл Дистрикт». Объем инвестиций в проект оценивается примерно в $1,5 млрд, сообщает «Деловой Петербург».

Комплекс разместится на участке площадью 29 га. В него войдут 52 объекта общей площадью около 1,7 млн кв. м, в том числе 42 жилых здания, торговый центр, гостиница, офисы и социальная инфраструктура.

Главным объектом станет 77-этажная башня Dushanbe Tower высотой 360 м. Строительство планируют завершить за пять лет.

«Алгоритм жизни» основана бывшими футболистами «Зенита» Виктором Файзулиным и Олегом Самсоновым, а также Кириллом Рудаковым, экс-игроком «Краснодара». Для компании проект в Таджикистане станет новым направлением бизнеса.

Карина Дроздецкая