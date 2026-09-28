Какие приложения чаще всего скачивали сочинцы летом 2026 года

Мессенджер «Макс» стал лидером по количеству установок среди мобильных приложений в Сочи летом 2026 года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в магазине приложений RuStore.

Второе место в рейтинге заняла социальная сеть «ВКонтакте». На третьей позиции оказался «Яндекс Браузер с Алисой AI». Четвертую строчку занял маркетплейс Ozon.

В топ наиболее скачиваемых приложений среди жителей Сочи также вошли «Госуслуги», «2Гис», «Яндекс — с Алисой AI» и «СберБанк Онлайн».

Кроме того, в число востребованных сервисов попали «Mail: Почта, Облако, Календарь», «Магнит», «Яндекс Карты и Навигатор» и «VK Видео».

Ранее RuStore представил отдельный рейтинг приложений для развлечений, которые сочинцы чаще всего устанавливали летом. Первое место занял «VK Видео» — на него пришлось 13% установок. Вторую позицию заняла «Яндекс Музыка» с долей 9%, третью — Rutube, на который пришлось 7% установок.

В рейтинг наиболее востребованных развлекательных сервисов также вошли «Кинопоиск» (7%), «VK Музыка» (5%) и онлайн-кинотеатр Okko (4%).

Мария Удовик