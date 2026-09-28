Аксайский суд отправил под стражу двух телефонных мошенников, похитивших 6,5 млн рублей

Аксайский районный суд Ростовской области удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Гребнева и Романа Арканникова, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как следует из материалов дела, фигуранты заключены под стражу на два месяца — до 21 ноября 2026 года включительно. Постановления суда в законную силу не вступили.

По версии следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, распределив между собой роли. Неустановленные участники преступления связывались с потерпевшей по телефону, представляясь сотрудниками «РосФинМониторинга» и правоохранительных органов, и входили к ней в доверие под различными предлогами. В период с 11 по 18 сентября 2026 года фигуранты, находясь на разных адресах на территории города Аксая Ростовской области, убедили потерпевшую в том, что на портале «Госуслуги» на ее имя якобы оформлена доверенность на распоряжение всем имуществом, и похитили у нее денежные средства на общую сумму 6,5 млн руб., причинив значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

Мария Хоперская