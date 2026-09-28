Ставрополье заняло второе место в СКФО по подписке на периодику

Ставропольский край занял второе место среди регионов Северного Кавказа по активности жителей в оформлении подписки на периодические печатные издания. Об этом сообщили в Управлении федеральной почтовой связи Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Лидером по этому показателю остается Северная Осетия — Алания, третье место занимает Кабардино-Балкария. Такое распределение, по данным почтового управления, сохраняется с периода 2024–2025 годов.

С 1 сентября проходит основная подписная кампания на первое полугодие 2027 года. В каталоге доступно около 6 тыс. печатных изданий. Оформить подписку можно в почтовых отделениях, через мобильное приложение «Почты России» и на сайте сервиса подписки. Издания можно искать по названию, подписному индексу, тематике и алфавиту.

«Высокие показатели подписки — это итог системной работы Почты: каталоги доступны всем желающим, а наши специалисты подскажут, как подобрать издания из широкого ассортимента. При этом мы активно развиваем цифровые сервисы: онлайн-подписка экономит время, а удобный интерфейс позволяет быстро изучить все варианты и оформить заказ в пару кликов», — сообщил директор Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края Александр Плотников.

В рамках подписной кампании также можно оформить благотворительную подписку на газеты и журналы для воспитанников школ-интернатов и детских домов, ветеранов, пожилых людей и жителей социальных учреждений. Для этого используется акция «Дерево добра».

Валерий Климов