Пого Про: новый этап для вашего бизнеса

Одна из старейших аутсорсинговых компаний юга России, «Алимурадова Групп», завершила ребрендинг и теперь выходит на рынок под новым именем — Пого Про.

Фото: пресс-служба Пого Про

Основательница компании Яна Погорелова отмечает, что смена названия связана не только с обновлением визуальной айдентики, но и с амбициозными планами по масштабированию бизнеса.

«Для меня "Алимурадова Групп" — это важный этап, но сегодня мы движемся вперед. Новое имя отражает нашу динамику, профессионализм и готовность к инновациям. Это не просто смена вывески, а шаг к еще более качественному и современному сервису для клиентов»,— делится Яна Погорелова.

Чем занимается Пого Про?

Компания предоставляет полный спектр аутсорсинговых услуг:

бухгалтерский учет и налоговые консультации,

юридическое сопровождение,

кадровое делопроизводство,

оптимизация бизнес-процессов.

Мы работаем с предпринимателями любого масштаба — от ИП и стартапов до среднего и крупного бизнеса из разных отраслей. Наша цель — индивидуальные решения для каждого клиента. За 13 лет работы мы прошли путь от небольшого офиса до одного из лидирующих игроков на рынке аутсорсинга юга России. Один из ключей к успеху — ранняя ставка на цифровизацию: мы одними из первых внедрили онлайн-отчетность и современные программные продукты.

Кроме того, мы поддерживаем некоммерческие организации и начинающих предпринимателей, предлагая бесплатные консультации для НКО и льготные тарифы для стартапов.

Встречаемся на выставке!

С 4 по 5 декабря 2026 года в Краснодаре, в Экспоград Юг на ул. Конгрессная, 1 состоится выставка-форум «Краснодар Франчайзинг Экспо» — крупнейшая деловая площадка на юге России, объединяющая франчайзинговые проекты, инвестиционные инициативы, производителей оборудования и предпринимателей.

Пого Про примет участие в выставке! Приходите к нашей стойке, чтобы подробнее узнать об услугах компании, обсудить задачи вашего бизнеса и получить помощь в решении актуальных вопросов.

Будем рады вас видеть!

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 419 (этаж 2)

+7(938)481-16-16

pogopro.ru

ООО "АЛИМУРАДОВА ГРУПП - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"

ИНН: 2001005809