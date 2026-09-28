Пого Про: новый этап для вашего бизнеса
Одна из старейших аутсорсинговых компаний юга России, «Алимурадова Групп», завершила ребрендинг и теперь выходит на рынок под новым именем — Пого Про.
Основательница компании Яна Погорелова отмечает, что смена названия связана не только с обновлением визуальной айдентики, но и с амбициозными планами по масштабированию бизнеса.
«Для меня "Алимурадова Групп" — это важный этап, но сегодня мы движемся вперед. Новое имя отражает нашу динамику, профессионализм и готовность к инновациям. Это не просто смена вывески, а шаг к еще более качественному и современному сервису для клиентов»,— делится Яна Погорелова.
Чем занимается Пого Про?
Компания предоставляет полный спектр аутсорсинговых услуг:
- бухгалтерский учет и налоговые консультации,
- юридическое сопровождение,
- кадровое делопроизводство,
- оптимизация бизнес-процессов.
Мы работаем с предпринимателями любого масштаба — от ИП и стартапов до среднего и крупного бизнеса из разных отраслей. Наша цель — индивидуальные решения для каждого клиента. За 13 лет работы мы прошли путь от небольшого офиса до одного из лидирующих игроков на рынке аутсорсинга юга России. Один из ключей к успеху — ранняя ставка на цифровизацию: мы одними из первых внедрили онлайн-отчетность и современные программные продукты.
Кроме того, мы поддерживаем некоммерческие организации и начинающих предпринимателей, предлагая бесплатные консультации для НКО и льготные тарифы для стартапов.
Встречаемся на выставке!
С 4 по 5 декабря 2026 года в Краснодаре, в Экспоград Юг на ул. Конгрессная, 1 состоится выставка-форум «Краснодар Франчайзинг Экспо» — крупнейшая деловая площадка на юге России, объединяющая франчайзинговые проекты, инвестиционные инициативы, производителей оборудования и предпринимателей.
Пого Про примет участие в выставке! Приходите к нашей стойке, чтобы подробнее узнать об услугах компании, обсудить задачи вашего бизнеса и получить помощь в решении актуальных вопросов.
Будем рады вас видеть!
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 419 (этаж 2)
+7(938)481-16-16
pogopro.ru
ООО "АЛИМУРАДОВА ГРУПП - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"
ИНН: 2001005809
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