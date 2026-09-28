В Энгельсе Дом хлеботорговца Похазникова отдали в аренду за рубль

В Энгельсе планируют отреставрировать Дома хлеботорговца Похазникова на ул. Калинина, 16. Этот вопрос обсуждался на заседании Градозащитного совета при областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Председатель Градозащитного совета Владимир Лешуков отметил, что дом хлеботорговца Похазникова в последние годы находится в неудовлетворительном состоянии. При этом здание сохранило выразительный декор и башенки-шатры, что привлекает к нему внимание. По словам градозащитника, администрация Энгельсского района неоднократно пыталась продать дом. «Торги не приводили к результатам, и здесь на помощь пришла и замечательно сработала льготная программа по аренде за рубль, — сообщил господин Лешуков. — Как раз в рамках этой программы инвестор и забрал дом Похазникова».

Проектно-сметная документация по реставрации здания уже разработана и согласована, сделан проект противоаварийных работ — они стартовали несколько недель назад. В следующем году приступят к самой реставрации. Согласно подписанному меморандуму не собственник, а арендатор берет на себя обязательства по сохранению и реставрации всех ценных элементов фасада.

Начальник управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского района Виктория Ульянова сообщила, что на территории района находится 114 объектов культурного наследия. Для их сохранности и надлежащего технического состояния муниципалитет активно использует государственную программу «Аренда за рубль». В рамках этой программы по итогам торгов уже реализованы три ключевых муниципальных объекта, одним из которых является дом купца Похазникова. Два других расположены на ул. Пушкина.

Татьяна Смирнова