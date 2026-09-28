Средний размер POS-кредита в Татарстане вырос до 75,6 тысячи рублей

В Татарстане средний размер POS-кредита в августе этого года составил 75,6 тыс. руб. По этому показателю республика заняла шестое место среди 30 регионов, лидирующих в сегменте розничного кредитования, сообщает пресс-служба НБКИ.

В июле средний размер POS-кредита в Татарстане составлял 73,4 тыс. руб. За месяц показатель увеличился на 3%.

В целом по России средний размер POS-кредита в августе составил 72,6 тыс. руб., увеличившись на 3,4% за месяц и на 3,5% за год.

Анна Кайдалова