Страховой рынок в Орловской области вырос на 44% за год

В первом полугодии 2026 года жители Орловской области потратили на покупку всех видов страховых полисов 3 млрд руб. Эта сумма превысила показатель аналогичного периода прошлого года сразу на 44%. Общее количество заключенных договоров страхования в регионе увеличилось на 20%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Существенный вклад в общую динамику внес сегмент ОСАГО. За январь — июнь орловцы приобрели почти 155 тыс. полисов обязательной автогражданской ответственности — на 41% больше, чем годом ранее. При этом объем собранных премий вырос не так значительно — всего на 9%, составив 650 млн рублей. Аналитики объясняют этот разрыв ростом популярности недорогих краткосрочных полисов (например, оформляемых для работы в такси).

В сегменте КАСКО сложилась противоположная ситуация. Число оформленных договоров выросло на 8% (чуть более 13 тыс. полисов), в то время как объем уплаченных страховых премий увеличился на 20%, превысив 283 млн руб. Это связано с увеличением продаж новых и более дорогих легковых автомобилей, в том числе в кредит. Росту авторынка способствовали увеличение доходов населения, а также снижение ставок по депозитам и займам.

Наиболее резкий рост сборов продемонстрировал сегмент страхования жизни. Объем взносов здесь увеличился на 86%, достигнув 1,7 млрд руб. Примечательно, что количество заключенных договоров при этом сократилось на 8%. Эксперты связывают эту тенденцию с популярностью накопительного страхования жизни, в рамках которого орловцы заключали крупные контракты с гарантированной доходностью, сопоставимой с условиями по банковским вкладам.

С января по март 2026 года жители Орловской области заключили 111 тыс. договоров со страховыми компаниями. Жители региона заплатили им около 1,3 млрд руб., что на 11% больше по количеству и на 45% больше по сумме относительно аналогичного периода прошлого года.

Кабира Гасанова