Петербуржцы пожаловались на сбои домашнего интернета

Жители Петербурга днем 28 сентября начали массово сообщать о проблемах с домашним интернетом. По данным сервиса мониторинга Detector404, за последний час поступила 111 жалоба, за сутки — около 1,2 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбой в работе интернета подтвердили провайдеры

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Сбой в работе интернета подтвердили провайдеры

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Пользователи пишут, что у них пропадает домашний интернет и Wi-Fi, не открываются сайты и снижается скорость соединения. Некоторые сообщают также о проблемах с мобильным интернетом и мессенджерами.

Жалобы поступают на работу нескольких провайдеров. В частности, пользователи сообщают о проблемах у «Невалинк», «Ростелекома» и «еТелекома».

Проблемы с работой интернета подтвердили «Невалинк» и «еТелеком». В «Невалинке» сообщили об аварийной ситуации по нескольким десяткам адресов в Петербурге. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, срок их окончания пока не определен. «еТелеком» также сообщил о сбое на своей сети связи и восстановительных работах.

Карина Дроздецкая