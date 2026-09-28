Владельца «Маштехресурсов» Геннадия Рубашкина освободили от наказания

Как стало известно «Ъ-Уфа», Верховный суд Башкирии сегодня освободил от наказания бывшего директора и бенефициара ООО «Межрегиональная торгово-промышленная компания "Маштехресурсы"» Геннадия Рубашкина. Адвокат Айдар Хызыров, представляющий его интересы, подтвердил эту информацию.

В феврале этого года Геннадий Рубашкин и его бывший заместитель Гузель Гареева были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Гузель Гарееву приговорили к трем с половиной годам колонии и штрафу 600 тыс. руб., а Геннадия Рубашкина к пяти годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб.

Как было установлено в суде, подсудимые похитили деньги у 266 покупателей квартир и коммерческой недвижимости в ЖК «Первомайский» в Уфе. Ущерб оценивался в более чем 573 млн руб.

По данным «Ъ-Уфа», апелляционная инстанция освободила Геннадия Рубашкина от наказания (сам приговор оставлен в силе) по состоянию здоровья. Апелляционную жалобу Гузель Гареевой суд отклонил.

Олег Вахитов